Visita del ministro De Micheli a Sanremo, Pd: «La città aspetta il raddoppio della ferrovia e lo svincolo dell’Aurelia bis a San Martino»

Sanremo. Il PD sanremese ringrazia il ministro Paola De Micheli, che ha voluto dimostrare con la sua presenza oggi l’attenzione del governo alle esigenze del nostro territorio.

«La città di Sanremo aspetta da tempo che sia completato il raddoppio della ferrovia e che venga realizzato lo svincolo dell’Aurelia bis a San Martino e finanziato il suo completamento fino a Ventimiglia. Un’opera che riteniamo indispensabile per rivedere la mobilità nella nostra città in un’ottica di sostenibilità ambientale ma che riteniamo anche funzionale al progetto del nuovo ospedale che si vorrebbe realizzare nei prossimi anni.

Come Pd Sanremese siamo impegnati a sollecitare a chi ne ha le competenze attenzione e risposte concrete a queste esigenze che riteniamo prioritarie sia per lo sviluppo economico che per la miglior vivibilità della nostra città. A chi parla di passerelle invitiamo a rivolgere appelli al governatore Toti, che di passerelle elettorali se ne intende, e assessori regionali imperiesi affinché si attivino finalmente per ottenere quello che serve per lo sviluppo della nostra provincia» - afferma il PD Sanremo.