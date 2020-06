Lega Salvini, consigliere Ventimiglia: «Gap infrastrutture liguri non può essere colmato da visita ministro»

Sanremo. «I 34 minuti di tempo concessi dal ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli alla nostra amministrazione, non potranno di certo colmare il gap in negativo che tutte le nostre infrastrutture liguri stanno affrontando e conseguentemente subendo». A dichiararlo è il consigliere comunale Daniele Ventimiglia (Lega Salvini).

«E’ necessario – aggiunge - che il Governo si adoperi immediatamente affinché il tessuto turistico della nostra città, ma in realtà di tutta la nostra provincia e regione, non muoia a causa dell’isolamento infrastrutturale ormai divenuto metastatico.

Il Ministro, peraltro, non si è concesso alle domande dei giornalisti presenti: non si comprende la ragione di un atteggiamento tanto inusuale. Dovremmo forse preoccuparci? Temo di sì, purtroppo: lo scarso “minutaggio” e la fuga davanti ai giornalisti non fanno presagire nulla di buono».