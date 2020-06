Bordighera, il sindaco Ingenito consegna alla Protezione civile il fondo mensile di solidarietà della Giunta

Bordighera. Questa mattina, nel corso di un incontro a Palazzo Garnier, il sindaco Vittorio Ingenito ha consegnato a Mariella Marongiu, presidente della Protezione civile – Squadra A.I.B. Bordighera, il fondo mensile di solidarietà della Giunta, pari a 600 euro.

«I volontari della Protezione civile sono da sempre al fianco di tutti i cittadini laddove si crei una situazione di difficoltà; li ricordiamo impegnati contro gli incendi e in prima linea nella gestione delle emergenze legate agli eventi meteo, pronti a spendersi per il bene della comunità - ha commentato il primo cittadino – Negli ultimi, difficili mesi li abbiamo visti se possibile ancora più coinvolti e presenti, in ogni momento e ovunque fosse necessario: per sostenere gli anziani, per distribuire aiuti, per aiutarci a rispettare ed applicare le misure anticontagio. Oggi esprimiamo, a nome di tutta la cittadinanza, la nostra gratitudine più profonda alla squadra di Bordighera, che ogni giorno rappresenta al meglio i valori della solidarietà e dello spirito di servizio».