Diano Marina. Migliaia di persone hanno affollato le vie della Città degli aranci per la 53ª edizione del Carnevale allestito dalla Famia dianese e dal Comune: il Coronavirus non ha spaventato, dunque, residenti e turisti che si sono riversati fin dal mattino lungo le strade del centro della Città degli aranci: Otto carri allegorici, giocolieri di strada. clown e tanto, la voce di Gianni Rossi e tanto divertimento hanno caratterizzato la giornata.

Hanno fatto da cornice ai carri la banda Città di Diano Marina, i “Canta E Sciuscia” di Sanremo, gli sbandieratori di Alba e il gruppo folcloristico Tropical Folies di San Benigno Canavese molto apprezzato.

I gruppi che hanno sfilato: Perdigiurni, San Peotti, I Marmessi, Amixi de Sambartumè, Spanteghai, Goliardi dianesi, Quelli da sciumaia.

Il percorso ripetuto più volte si è snodato in corso Roma Ovest, via Milano, via Nizza, via Genala per poi tornare nuovamente in piazza del Comune.