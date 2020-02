Coronavirus, Forza Italia: «Intervenire subito con investimenti importanti in turismo, agricoltura ed edilizia»

Genova. «Mentre il governo si preoccupa delle intercettazioni noi siamo invece molto preoccupati delle ricadute economiche della vicenda Coronavirus. Bisogna intervenire in tempi rapidi con investimenti importanti nel settore del turismo, dell’agricoltura e dell’edilizia per permettere a tanti lavoratori di non perdere il proprio posto. Forza Italia ha presentato delle misure che vanno in questa direzione, tutte debitamente coperte, per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro». Lo afferma in una nota Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo.