Sanremo. Marco Tiraboschi vince la terza edizione della Sanremo Marathon. E’ giunto al traguardo in 2h42′ e42″, seguito da Diego Saltalamacchia e Jerome Sordelli. Tra le donne giungono sul podio Manon Martinache, che ha concluso il percorso in 2h57’53”. Dietro di lei Francesca Rimonda e Maura Beretta.

Nella 10 km conquistano il podio Maurizio Fiorini (33’47”), David Dellerex (34’01”) e Gabriele Benedetti (34’32”). Le prime donne invece sono state Juliet Champion (40’02”), Camille Corniglion (43’04”) e Sveva Assembri (43’05”).

E’ giunta così al termine l’edizione 2019 della maratona invernale più attesa dell’anno, alla quale hanno preso parte circa 850 partecipanti: 430 hanno affrontato la maratona, 385 la 10km e una cinquantina la Family Run.

I podisti questa mattina hanno sfilato dal Casinò, lungo via Matteotti, fino in piazza Colombo, da dove hanno preso il via la maratona, la 10km e la Family Run. Tra gli iscritti alla 10 Km vi erano anche il campione di ultramaratona Lorenzo Trincheri, il figlio Alessio Trincheri, promessa azzurra del Triathlon, e l’imperiese Michele Chiefari. Ha partecipato alla gara pure il vicesindaco ed assessore a Sport e Turismo del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni insieme all’ex calciatore di Napoli, Genoa, Udinese e della Nazionale italiana Giandomenico Mesto.

A Pian di Poma, dove era posizionato l’arrivo, si sono svolte le premiazioni alla presenza del vicesindaco ed assessore a Sport e Turismo del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni, all’assessore sanremese Massimo Rossano, all’assessore di Ospedaletti Birgit Brugger, a Igor Varnero della Sanremo Marathon e al delegato Coni Massimo Zunino. «La maratona si corre su una ciclabile a bordo mare e, secondo me, è la vetrina più bella che Sanremo possa avere per manifestazioni sportive di questo genere – commenta il vicesindaco Alessandro Sindoni – Abbiamo una maratona stupenda e non potremo fare nulla senza gli organizzatori e i volontari che con passione si sono occupati di tutto».

Premio speciale, da parte dei Lions Club sanremesi, per il gruppo più numeroso: il GSD Verrone, della provincia di Biella, capitanati da Claudia Vialardi che ha portato a Sanremo una trentina di atleti che hanno corso spalmati sulle 3 gare, e per i primi tre bambini classificati alla Family Run.

L’evento curato dalla Pro San Pietro Sanremo è stato ripreso dalle telecamere della trasmissione Icarus che, anche quest’anno, realizzerà un servizio speciale che andrà in onda prossimamente su Sky Sport.