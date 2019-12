Sanremo. Si alza il sipario sulla terza edizione della Sanremo Marathon. I podisti hanno sfilato dal Casinò, lungo via Matteotti, fino in piazza Colombo, da dove hanno preso il via la maratona, la 10km e la Family Run.

Tra gli iscritti alla 10 Km anche il campione di ultramaratona Lorenzo Trincheri e del figlio Alessio Trincheri promessa azzurra del Triathlon e l’imperiese Michele Chiefari. In gara pure il vicesindaco ed assessore a Sport e Turismo del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni e l’ex calciatore di Napoli, Genoa, Udinese e della Nazionale italiana Giandomenico Mesto. Al via della maratona era presente Maura Beretta, terza classificata dell’edizione 2018, e l’assessore sanremese Massimo Rossano.

Molte le nazioni rappresentate in gara, ci sono runners provenienti da Russia, Stati Uniti, Spagna, Germania, Austria, Olanda, Azerbaigian, Francia, Polonia, Gran Bretagna, Principato di Monaco, Romania, Marocco, Lussemburgo, Bosnia/Erzegovina, Ucraina, Kenia, Svezia, Croazia, Lettonia.

I runners, dopo un breve percorso cittadino, si immetteranno nella pista ciclabile di Area 24 che percorreranno

prima in direzione levante fino a Santo Stefano al Mare (per la 10 Km il giro di boa sarà tra Sanremo e Arma di Taggia) e poi verso ponente per raggiungere il traguardo posto al campo di atletica di Pian di Poma, dove verso le 13 vi saranno le premiazioni. La parte tecnica è curata dalla Pro San Pietro Sanremo.