Sanremese-Prato, i convocati biancoazzurri

Sanremo. In vista della gara con il Prato, in programma domani pomeriggio alle 15 allo stadio comunale, salvo nuove comunicazioni a causa delle avverse condizioni metereologiche e del prolungamento dello stato di allerta rossa, la Sanremese Calcio comunica l’elenco dei convocati:

Portieri: Caruso (’99), Morelli (’99).

Difensori: Maggi (’01), Bregliano, Manes, Gagliardini, Scarella (’01), Gerace (’00), Buccino T. (’02).

Centrocampisti: Bellanca (’00), Taddei, Spinosa, Demontis, Likaxhiu (’00), Fenati, Martini (’01), Fava (’02).

Attaccanti: Colombi, Scalzi, Lo Bosco, Pellicanò (’02).

Alla vigilia del match il tecnico biancoazzurro Nicola Ascoli ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Sono molto contento dell’entusiasmo che si respira in questi giorni in città – spiega il mister della Sanremese – e sono felice di quello che stanno facendo i ragazzi. Sono orgoglioso di guidare un gruppo di giocatori importanti che si allena tutti i giorni con abnegazione e spirito di sacrificio.

Adesso non ci dobbiamo fermare e vogliamo continuare il nostro processo di crescita. Il Prato è una compagine esperta, ha una rosa di qualità ed ha tutte le carte in regola per arrivare in fondo. Sarà una gara molto stimolante, certamente ci faremo trovare pronti».