Sanremo. La stagione teatrale dell’Ariston riparte venerdì 12 aprile alle 21.15 con i Tiromancino che presentano il loro ultimo progetto discografico “Fino a qui” insieme a molti celebri brani del repertorio in una veste unica e totalmente rivisitata che vede la straordinaria partecipazione dell’Ensemble Symphony Orchestra, una delle orchestre più conosciute nel panorama artistico internazionale.

Prezzi di ingresso platea €45,00+5,00 prev. – 40,00+5,00 prev. – 35,00+5,00 prev. Galleria

€35,00+4,00 prev. – 30,00+4,00 prev. – 25,00+5,00.

Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 aprile alle 21.15 appuntamento con Sanremo Musical, il primo musical sul repertorio del Festival di Sanremo con un cast composto da otto cantanti, sei ballerini e due attori che eseguiranno, sotto la direzione di Osvaldo Pizzoli, Gino Zandonà e Silvio Melloni, alcune musiche del repertorio del Festival della Canzone Italiana completamente riarrangiate e realizzate con sonorità moderne, senza stravolgere la riconoscibilità delle canzoni.

Prezzi di ingresso platea €35,00+3,00 prev. – 30,00+3,00 prev. – 25,00+3,00 prev. Galleria

€25,00+2,00 prev. – 20,00+2,00 prev. – 18,00+5,00.

Martedì 23 aprile alle 21.15 torna al Teatro Ariston Angelo Pintus con il nuovo spettacolo Destinati all’estinzione. Prezzi di ingresso platea €32,00+3,00 prev. – 27,00+3,00 prev. Galleria €27,00+3,00 prev. – 23,00+2,00 prev.

Giovedì 16 maggio alle 21.15 sul palco del Teatro Ariston la comicità di Maurizio Battista che presenta “Scegli una carta”, il suo nuovo spettacolo. Il titolo fa un po’ il verso alle scelte della vita dove si giocano tante carte, alcune giuste altre meno.

Prezzi di ingresso platea €45,00+4,00 prev. – 35,00+4,00 prev. – 30,00+4,00 prev. Galleria

€30,00+3,00 prev. – 25,00+3,00 prev. – 20,00+3,00.

Venerdì 24 maggio alle 21.15 la PFM Premiata Forneria Marconi in occasione del quarantennale dei live “Fabrizio De André e PFM in concerto” e a vent’anni dalla scomparsa del poeta torna sui palchi di tutta Italia con “PFM canta De André – Anniversary”.

Prezzi di ingresso platea €43,50+6,50 prev. – 40,00+6,00 prev. – 35,00+5,25 prev. Galleria €35,00+5,25 prev. –30,50+4,50 prev. – 25,00+3,75.

Sabato 8 giugno alle 21.15 concerto con la band The Inspiration che presenta Abba Celebration, un live show che attraversa tutta la storia degli Abba dal 74′ al 82′, dal momento in cui vincono l’Eurovision Song Contest con la canzone ‘Waterloo’, fino all’ultimo album ‘The Visitors’.

Prezzi di ingresso platea €30,00+2,00 prev. – 25,00+2,00 prev. – 20,00+2,00 prev. Galleria

€22,00+1,00 prev. –18,00+1,00 prev. – 15,00+1,00.

Sabato 22 giugno alle 21.30, UNO JAZZ & BLUES presenta, in collaborazione con Unogas, il Comune di Sanremo e Sanremo ON, un grande spettacolo in occasione della Festa della Musica, uno show esilarante ed un grande concerto in una sola serata, Teo Teocoli – TUTTO TEO e Patty Pravo – RED TOUR. Presenta la serata Savino Zaba, conduttore televisivo, radiofonico e attore.

Prezzi di ingresso platea €35,00+3,00 prev. – 30,00+3,00 prev. – 25,00+3,00 prev. Galleria €25,00+2,00 prev. –20,00+2,00 prev. – 18,00+2,00.

Martedì 6 agosto alle 21.30 serata dedicata al tango con lo spettacolo Tango Fatal con la Tango Fatal Tango Company diretta da Guillermo Berzins. Prezzi di ingresso platea €30+3,00 prev. – 25,00+3,00 prev. – 22,00+3,00 prev. Galleria €25,00+3,00 prev. –20,00+2,00 prev. – 18,00+2,00.

Martedì 13 agosto alle 21.30 torna la grande opera sul palco del Teatro Ariston con Madama Butterfly, opera in tre atti di Giacomo Puccini, organizzazione Ivan Marino. Prezzi di ingresso platea €35,00+3,00 prev. – 30,00+3,00 prev. – 25,00+3,00 prev. Galleria €25,00+2,00 prev. –20,00+2,00 prev. – 15,00+2,00.

Venerdì 16 agosto alle ore 21.30 torna, dopo il tutto esaurito dello scorso anno, Pucci con il nuovo spettacolo In…tolleranza 2.zero. Prezzi di ingresso platea €32,00+3,00 prev. – 27,00+3,00 prev. Galleria €27,00+3,00 prev. –23,00+2,00 prev.

Martedì 27 agosto alle ore 21.30 Omaggio a Morricone – Colonne sonore da Oscar. L’Orchestra Le Muse diretta dal Maestro Andrea Albertini presenta le più belle colonne sonore di Ennio Morricone . Vocalist Angelica Depaoli. Prezzi di ingresso platea €25,00+2,00 prev. – 20,00+2,00 prev. Galleria €20,00+2,00 prev. –15,00+1,00 prev. . – 10,00+1,00 prev.

Venerdì 30 agosto alle ore 21.30 i Nomadi in concerto per il tour “Nomadi tutta la vita – 55 anni in concerto”. Prezzi di ingresso platea €35,00+3,00 prev. – 30,00+3,00 prev. – 25,00+3,00 prev. Galleria €28,00+2,00 prev. –25,00+2,00 prev. . – 20,00+2,00 prev.

Dal 17 al 19 ottobre alle ore 21.00 torna l’appuntamento annuale con la Rassegna della Canzone d’Autore giunta alla 43a edizione. Biglietti singoli e abbonamenti a prezzo ridotto già in vendita. Prezzi di ingresso: biglietti singoli poltronissima platea €40,00 – poltrona platea 35,00 – poltrona platea II° sett. 25,00. Galleria prima fila €25,00 – galleria I° settore 20,00 – galleria II° settore 18,00. Biglietti singoli disponibili in biglietteria e online dal sito ww.aristonsanremo.com. Abbonamenti ridotto poltronissima platea €78,00 – poltrona platea 69,00 – poltrona platea II° sett. 48,00. Galleria prima fila €48,00 – galleria I° settore 39,00 – galleria II° settore 36,00. Abbonamenti ridotti disponibili in biglietteria – l’abbonamento di poltronissima( € 78,00) è disponibile anche online dal sito ww.aristonsanremo.com

Giovedì 24 ottobre alle ore 21.15 Fiorella Mannoia presenta il Personale Tour che presenta il nuovo album di inediti PERSONALE di prossima uscita. Prezzi di ingresso platea €60,00+9,00 prev. – 56.52+8.48 prev. – 47,83+7,17 prev. Galleria €47,83+7,17 prev. –40,00+6,00 prev.– 30,44+4,56 prev.