Vallecrosia. La stagione del settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia è iniziata. Gli Allievi sabato hanno infatti iniziato il girone di qualificazione al Campionato Regionale.

“E’ un girone formato da altre quattro squadre (Pontedecimo, Cairese, Veloce e Campomorone) dove le prime due passano al girone regionale – spiega l’allenatore della squadra Nicola Aurisano – Sabato abbiamo vinto 2-1 a Genova contro il Pontedecimo grazie alle reti di Boussaha e Giovinazzo”.

“La partita è iniziata benissimo con un atteggiamento vincente da parte dei ragazzi. Infatti dopo 3 minuti arriva il vantaggio di Boussaha su palla rubata al difensore avversario. Dopo altre occasioni per il raddoppio come spesso succede, al primo tiro in porta degli avversari subiamo il pareggio - commenta Aurisano - Finito in parità il primo tempo, rientriamo nel secondo con la convinzione di vincere la partita. I nostri avversari erano alla nostra portata e infatti dopo alcuni tentativi da entrambi le parti, arriviamo al vantaggio con Giovinazzo su un bel passaggio di Todaro in area avversaria. Finale di partita con diverse punizioni concesse generosamente dall’arbitro al Pontedecimo che creavano solo tensione alla nostra difesa e invece almeno due occasioni limpide, compreso un palo di D’Angelo, che potevano far finire prima la partita. Ottimo il comportamento dei ragazzi che hanno affrontato il primo impegno ufficiale ed importante della nuova stagione. Domenica si terrà la seconda partita in casa contro la Veloce di Savona”.

“E’ stato ottimo l’inizio della stagione – dichiara il responsabile della squadre Allievi, Simone Giovinazzo - Le squadre degli Allievi quest’anno saranno trattate allo stesso modo della prima squadra per quanto riguarda il livello agonistico per poterli fare crescere. Sono molto soddisfatto del loro comportamento e della loro prestazione”.