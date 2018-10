Don Bosco Vallecrosia Intemelia, gli Allievi perdono contro la Cairese

Vallecrosia. Continua la stagione calcistica 2018-2019 del settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia.

Durante la terza giornata del girone di qualificazione al Campionato Regionale Allievi, il Don Bosco Vallecrosia Intemelia perde a Cairo contro la favorita del girone: la Cairese. La partita finisce 2 a 1 (Boussaha per il Don Bosco).

“Ottimo impatto sulla partita del Don Bosco Vallecrosia Intemelia che si portava in vantaggio con Boussaha al 20′ - dichiara l’allenatore Nicola Aurisano – Dopo aver avuto quattro volte la possibilità, da soli davanti al portiere, per raddoppiare, un cross sbagliato, a due minuti dalla fine del primo tempo che ha preso una traiettoria beffarda, si insaccava alle spalle dell’incolpevole Sorriento permettendo alla Cairese di pareggiare”.

“Al rientro in campo, dormita generale su in calcio d’angolo della difesa del Don Bosco Vallecrosia Intemelia e la Cairese ha ringraziato portandosi in vantaggio - dice l’allenatore – La squadra ha reagito bene e si è riportata in avanti alla ricerca del meritato pareggio che poteva concretizzarsi al 75′ per un rigore guadagnato da Vitalone e che Cosma spiazzando il portiere tirava fuori. Assedio finale ma il risultato non è cambiato”.

“Molto rammarico ma il risultato non cambia l’obiettivo della squadra imperiese che comunque doveva e dovrà vincere domenica prossima il match spareggio con il Campomorone allo Zaccari per qualificarsi alla fase successiva. Ottima prova della difesa, Todaro su tutti e di Buossaha molto generoso” – conclude.