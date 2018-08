Alessandro Condò è il candidato sindaco di Forza Nuova Sanremo

Liguria. Luca Castellini coordinatore Forza Nuova Nord Italia (membro dell’Ufficio Politico Nazionale) e Andrea Moretti Coordinatore Forza Nuova Liguria (membro della Direzione Nazionale) scrivono: “Gli organi nazionali e regionali della Liguria di Forza Nuova hanno chiesto al Segretario Provinciale di FN Imperia Alessandro Condò di candidarsi, per il movimento, a Sindaco di Sanremo, alle elezioni amministrative del prossimo anno.

L’incarico è stato accettato, quindi Forza Nuova ha ufficialmente il proprio candidato a Sindaco della cittadina matuziana. Chi è Alessandro Condò? Sanremese 43 anni, sposato con tre figli; persona stimata e conosciuta a Sanremo, oltre che per la pressante attività politica, per la sua professione. Da oltre un decennio, sempre a Sanremo, è titolare di un avviato studio fisioterapico.

Ragioniere /Perito Commerciale presso l’ITC C. Colombo, ha inoltre al suo attivo una serie di diplomi universitari, corsi ed attestati di specializzazione, tutti concorrenti ad un elevato grado di formazione professionale. Politicamente si forma e cresce in “ambienti” prima civici e poi politici di “destra normale”. La prima esperienza diretta in politica risale al 2014 quando fu tra i fondatori di Matuzia Nostra, della quale ricoprì anche il ruolo di presidente. Successivamente fu il promotore di Nuova Destra Sanremes trasformatasi poi in Destra Sanremo che confluì in ultimo nell’Associazione Provinciale Alleanza di cui fu anche socio e membro del Direttivo fino alle dimissioni.

Fu nominato Coordinatore Provinciale dell’MSI-DN fino allo scioglimento ufficiale del partito. Deluso dalla politica dei compromessi, inciucci e nazzareni vari sia a livello imperiese che nazionale, vista l’impossibilità di fare qualcosa di “buono” si avvicina a Forza Nuova attratto dalle idee e dai valori nazionali e sociali che la contraddistinguono. Dal Febbraio di quest’anno è appunto Segretario Provinciale di FN Imperia. Ad Aprile apre, con i camerati e i patrioti, la sede a Sanremo. Degna di nota é anche la sua lunga militanza (15 anni) nella gloriosa e storica società del Sanremo Baseball Club con la quale, ricoprendo il ruolo di lanciatore, ha contribuito alle tante vittorie ottenute a livello nazionale nei campionati di serie A2.

Quella di Forza Nuova sarà una lista di partito, non si camufferà sotto nomi di improponibili liste civiche, ma si apre agli apporti esterni. Tutti i cittadini che hanno le competenze e vogliono metterle a disposizione della Comunità sanremese saranno ben accetti. Non dovranno essere necessariamente dei forzanovisti, ma condividerne taluni valori nazionali e sociali per noi irrinunciabili. Chi è interessato ci può contattare nelle chat private dei nostri gruppi, pagine, nei profili personali dei nostri rappresentanti.

Come detto la candidatura di Alessandro Condò parte dai vertici del movimento senza tanti giri di parole;

le comunarie, primarie, … culinarie, le lasciamo agli altri specialisti del web, ai votanti cinesi, fino agli

“esperti di ricette””.