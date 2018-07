Villa Faraldi, il 13 luglio una serata dedicata al buon cibo e alla salute

Villa Faraldi. Venerdì 13 luglio alle 21 presso la Sala Consiliare. Una serata dedicata al buon cibo che fa bene alla salute, con la naturopata di grande esperienza Marina Manieristi (master in Naturopatia presso l’Istituto Rudy Lanza di Torino – LUINA, Libera Università Italiana di Naturopatia Applicata) ed ottima cuoca che guiderà alla scoperta di entrambi gli aspetti nella tradizione mediterranea e nell’olio extra vergine d’oliva.

“Ritengo che l’alimentazione sia fondamentale per la salute di ognuno di noi per questo i miei studi si sono da subito orientati in tal senso. Sono infatti specializzata in psiconeuroimmunologia della nutrizione e mi occupo di intolleranze alimentari. Un interesse approfondito col conseguimento del diploma triennale di alimentazione energetica, secondo i canoni della Medicina Tradizionale Cinese che migliaia di anni fa ha saputo intuire l’effetto che gli alimenti producono sul nostro organismo, codificando azioni oggi ampiamente confermate dalla scienza.

Nella mia attività professionale la mia attenzione è sempre rivolta non solo agli aspetti nutrizionali o curativi dei cibi, ma anche a quelli culturali, sociali ed organolettici. Ritengo che la natura da sempre ci fornisca le materie prime per nutrirci e curarci e la Dieta Mediterranea, considerata Patrimonio dell’Umanità, ne è la prova“.