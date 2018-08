Ventimiglia, weekend ricco di musica, taverne e ambientazioni medievali

Ventimiglia. Fine settimana ricco di eventi. Stasera, venerdì 3 agosto, dalle 20 lungo via Garibaldi e via Piemonte gli Osti del Centro Storico allestiranno dei punti di degustazione con prodotti tipici locali.

In via al Capo si terrà il Mercatino Medievale con prodotti artigianali; sarà presente una giuria composta da due storici e due scenografi che valuteranno e assegneranno un punteggio alle varie ambientazioni medievali in giro per il centro storico.

In piazza della Cattedrale si assisterà all’attendamento Medievale con giochi storici ricostruiti in legno e Falconeria ed allestimento di una tenda per rappresentare Francesco Grimaldi “Il Malizia”.

Apertura delle Chiese in collaborazione con la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Apertura straordinaria del Civico Museo Archeologico G. Rossi con visita guidata a tema Durante la serata Giullari e Musici itineranti suoneranno percorrendo via Garibaldi e Via al Capo.

4 agosto - dalle 20 – Notte de li Mercanti – Lungo Via Garibaldi, Via Piemonte gli Osti del Centro Storico allestiranno dei punti di degustazione con prodotti tipici locali.

Via al Capo – Mercatino Medievale con prodotti artigianali

Piazza della Cattedrale – Attendamento Medievale con giochi storici ricostruiti in legno – Falconeria ed allestimento di una tenda per rappresentare Francesco Grimaldi “Il Malizia”

Punto informativo con vari Enti

Piazza Colletta – ore 20,30 – A Ludum Balistre – Gara di tiro con la balestra antica

5 agosto– alle 18 – Regata dei Sestieri – Nel mare antistante Lungomare Cavallotti – Oberdan – Marina San Giuseppe. Competizione tra i Sestieri Cittadini con Gozzi Liguri.

Partenza ed arrivo dalla Baia del Lungomare Cavallotti

dalle 20,00 – Lungo Via Garibaldi, Via Piemonte, gli Osti del Centro Storico allestiranno dei punti di degustazione con prodotti tipici locali

Via al Capo – Mercatino Medievale con prodotti artigianali

6 agosto – Dalle 20 – Notte del Guiderdone – Premiazione – Piazza Colletta – Corteo composto da personaggi in abito storico con partenza da Piazza Funtanin percorrendo Via Garibaldi ed arrivo in Piazza Colletta dove si svolgerà la premiazione.

Lungo Via Garibaldi, Via Piemonte, gli Osti del Centro Storico allestiranno dei punti di degustazione con prodotti tipici locali

Via al Capo – Mercatino Medievale con prodotti artigianali

DAL TRAMONTO ALL’ALBA

Il servizio navetta per l’evento “Dal Tramonto all’Alba” di domenica 5 Agosto è previsto dalle ore 19 alle ore 24 con partenza da Piazza della Libertà e arrivo a Porta Nuova.

Ecco l’attesissimo evento che riempirà di buona musica e grande divertimento il nostro Centro Storico!

A partire dalle 20, potrete sentire suonare in via Garibaldi i Mad e i Grooveshot; al Belvedere Vento Largo i Cluster, a cura dell’associazione di intervento culturale “Controtempo”; in piazza della Cattedrale i Full Optional; in piazza Borea i The Uppertones a cura dell’associazione culturaler “Bumca”.

In piazza delle Erbe si esibiranno Gelogelido, Gorka, Jerry Plata, Koda, Momoshitto, Dabliu e dalle 23 dj set con Ramebiz, Blueberry, Smooth.

Guests Stars della serata saranno i MODENA CITY RAMBLERS, che suoneranno per noi in piazza Colletta dalle 23 circa.