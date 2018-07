Ventimiglia, tutto è pronto per il palio marinaro dei sestieri

Ventimiglia. Per la prima volta il palio marinaro dei sestieri di Ventimiglia si terrà il 5 agosto alle 18 e si disputerà con partenza e arrivo davanti all’ex calzaturificio taverna in tale occasione il barbone in rock offrirà un lauto banchetto ai forti ragazzi che si daranno battaglia in mezzo al mare.

Questa fantastica manifestazione è nata dai vecchi pescatori ventimigliesi che in base alla classifica sceglievano le poste di pesca migliori aspettando la sicura risposta cittadina con grande tifo per i vari sestieri composti dalle tifoserie sbandieratori e musici.