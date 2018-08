Ventimiglia, prosegue la rassegna letteraria “Non solo spiaggia”

Ventimiglia. Continua a Grimaldi, organizzata dalla locale Società Operaia di Mutuo Soccorso, la fortunata rassegna letteraria “Non solo Spiaggia” giunta quest’anno alla sua tredicesima edizione. Gli incontri inizieranno alle 18 e si terranno presso la sede della Società, in via della Pace. Seguirà rinfresco. Ingresso libero.

La prossima ospite, sabato 4 agosto sarà la grimaldese Monica Di Rocco che, assieme ad esperti francesi nel settore della psichiatria, presenterà il suo libro “Arteterapia” (De Ferrari Edizioni) che parla dei traumi psicologici (poco conosciuti, ma spesso molto gravi) dei migranti. Saranno esposti i disegni originali realizzati dai migranti, presenti nell’appendice iconografica del libro.

Sabato 11, la rassegna sarà chiusa dal suo curatore Enzo Barnabà (siciliano, ma grimaldese di adozione), autore de “Il Viaggio di Cunégonde” (Siké edizioni). Ispirato da una storia vera, il romanzo parla del viaggio picaresco di una giovane ivoriana dall’Africa in Europa. Ha scritto Matteo Collura: “Certi libri hanno il potere di cambiare la vita di chi li legge. Questo di Enzo Barnabà magari non arriverà a tanto, ma costringerà tutti noi almeno a modificare il nostro punto di vista. E non è merito da poco”.