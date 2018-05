Ventimiglia, l’istituto Santa Marta organizza la 1^ “Maratona delle Famiglie”

Ventimiglia. Tutto pronto per la 1^ Maratona delle Famiglie dell’istituto Santa Marta, organizzata dalle insegnanti della scuola dell’infanzia. Si terrà domenica 20 maggio alle 9 nel piazzale della chiesa di San Secondo.

Sono previste circa 170 persone tra adulti e bambini per festeggiare insieme la conclusione dell’anno scolastico ed il passaggio alla scuola primaria dei grandi. L’iniziativa è nata come seguito alla programmazione scolastica triennale dedicata alla salute e benessere ed alla volontà di riunire in modo diverso, e speriamo divertente, le nostre numerose famiglie.