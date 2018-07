Ventimiglia, l’11 luglio prova generale per gli sbandieratori dei Sestieri

Ventimiglia. Domani sera, mercoledì 11 luglio, dalle 21 avrà luogo in piazza Colletta a Ventimiglia Alta, la prova generale degli Sbandieranti dei Sestieri in vista dell’imminente Torneo di Qualificazione del Centro-Nord organizzato dalla Federazione Italiana Sbandieratori (F.I.Sb.) in programma domenica 15 luglio ad Este, in provincia di Padova.

Gli sbandieratori ed i musici della città di confine porteranno in piazza in anteprima le esibizioni che saranno protagoniste domenica 15, ovvero il Singolo Tradizionale, La Coppia Tradizionale, la Piccola Squadra, la Grande Squadra ed i Musici.

L’appuntamento, dunque, è per domani sera alle 21 nell’affascinante cornice della piazza antistante la chiesa medievale di San Michele.