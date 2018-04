Ventimiglia, il 7 aprile l’opera “Septem Ultima Verba” alla chiesa di Sant’Agostino

Ventimiglia. Sabato 7 aprile alle 21, presso la chiesa di Sant’Agostino si terrà un concerto proposto dal coro “Troubar Clair” e dalla giovane orchestra della Riviera dei fiori “Note Libere” con il contributo del Comune di Ventimiglia. L’opera che verrà presentata si intitola “Septem Ultima Verba” del giovane compositore Newyorkese Michael John Trotta.

Septem Ultima Verba è stata presentata da Note Libere e Troubar Clair in prima assoluta nazionale e in prima mondiale nella versione in lingua latina alla Basilica di San Lorenzo Maggiore a Napoli il 26 marzo scorso, a Roma presso la Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura (27 marzo) e alla Basilica dei Santi XII Apostoli (28 marzo); le prime due esecuzioni sotto la bacchetta dell’autore Michael John Trotta, mentre l’ultima è stata diretta da Cristina Orvieto. L’opera di Michael John Trotta Septem Ultima Verba è un viaggio corale in sette movimenti attraverso la passione di Cristo che offre una storia “potente” e che comprende un susseguirsi di emozioni mozzafiato, dall’intima tenerezza al maestoso trionfo. Un punto di riferimento nel suo genere questa composizione dell’Americano Trotta, compositore magistrale, sensibile ed espressivo. Il lavoro è un gioiello raro, energico ed emotivo sia in ambito liturgico che concertistico.

Il Progetto è ideato dalle associazioni Troubar Clair e Scuola di Musica Città di Sanremo. Gli interventi dei solisti sono affidati alle giovani voci di Chiara Falchi e Raffaele Feo. L’ingresso è libero e gratuito.

L’associazione Troubar Clair organizza inoltre in questo periodo “Officina Corale – musica, parole e gesti da condividere”, un progetto ideato e condotto da Mario Molinari, fondatore del Troubar Clair. Gli incontri, che si terranno al venerdì sera, a partire dal 6 aprile presso il Piccolo Teatro della Chiesa di San Rocco a Vallecrosia, si concluderanno con un concerto finale previsto per domenica 20 maggio. Per informazioni: www.troubarclair.it.