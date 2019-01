Ventimiglia, il 5 gennaio presentazione del libro “Les trains du Col de Tende”

Ventimiglia. Continuano gli eventi voluti da Confesercenti con la fondazione Biancheri e la AGB in occasione del 90 anniversario della inaugurazione della ferrovia di Val Roya , iniziati con con la mostra fotografica di reperti antichi “ Le chemin de fer de Monsieur Biancheri “ in funzione fino al 20 gennaio presso il Palazzo Biancheri-Galleani nella città alta di Ventimiglia.

Sulla ferrovia della Val Roya molto è stato scritto, centinaia sono le foto scattate per ricordare questa eccellenza di ingegneria , una linea che è stata classificata da un giornale tedesco, tra le dieci più belle del mondo.

La Confesercenti ha il piacere di potere ospitare in anteprima per l’Italia la presentazione di un nuovo libro appena pubblicato: “Les trains du Col de Tende – Volume 1 – Costruzione 1858-1928″, un volume di 392 pagine, grande formato 24 x 32 cm con oltre 700 illustrazioni.

L’opera è stata realizzata da tre francesi appassionati di ferrovie e di storia locale, Jose Banaudo, Michael Braun e Gerard Santos, che in 50 anni hanno raccolto decine di migliaia di documenti su questa ferrovia. Un immenso e lungo lavoro che ha permesso ai tre di produrre una pubblicazione di tre libri enciclopedici, editi dall’associazione della Ferrovia Living Museum di Breil, che utilizzerà i potenziali benefici per il mantenimento del museo.

Quest’anno sarà pubblicato il secondo libro sul periodo 1929-1979 ed un terzo nel 2020 per il periodo 1980 – 2020.

I cittadini potranno incontrare direttamente gli autori a Ventimiglia sabato 5 gennaio alle 15, presso la Biblioteca Aprosiana( centro storico) in via Garibaldi, con la presentazione del loro lavoro ed una proiezione di foto storiche.

Michel Braun, che era il coordinatore del progetto, è anche molto coinvolto nella battaglia per il rilancio di questa ferrovia, sarà a disposizione per rispondere alle domande sul futuro di questo indispensabile e necessario collegamento tra la Riviera, la regione di Nizza ed il Piemonte.

Introdurrà l’evento Ivano Ferrando, storico locale, grande conoscitore del treno e dei suoi segreti . “Desideriamo dare anche noi della Confesercenti – conclude Ino Bonello, presidente Provinciale – un contributo per la valorizzazione di questo collegamento ferroviario indispensabile per la nostra Provincia e sperare in una crescita del trasporto su ferro, aumentando l’appetibilità delle nostre città anche sotto l’aspetto turistico.

Speriamo anche di ricevere nuove notizie dal governo nazionale per la risoluzione dei problemi che ancora tengono “ arrugginita ” una linea storica voluta da Cavour oltre 150 anni fa ed oggi ancora molto attuale come importante infrastruttura internazionale”.