Ventimiglia, il 31 luglio e il 1° agosto appuntamento con la prima edizione di “Sapori alla Marina”

Ventimiglia. Martedì 31 luglio e mercoledì 1° agosto il quartiere della Marina San Giuseppe a Ventimiglia diverrà teatro della buona cucina sul mare: si terrà infatti la prima edizione di “Sapori alla Marina” con le sue accattivanti tavole mediterranee.

La rassegna gastronomica – nella quale spiccano tra i migliori ristoranti del ventimigliese e dell’entroterra – dura due giorni e ha inizio alle 19. Per ottimizzare la situazione legata alla viabilità si consiglia di parcheggiare in piazza del Comune o lungo il fiume e raggiungere la Marina attraversando la passerella. La galleria degli scoglietti sarà eccezionalmente a doppio senso da oggi sino a fine manifestazione, mentre dal porto sino all’inizio di piazza Marconi (dove si stanno posizionando i tavoli) ci sarà senso unico alternato e non si toglieranno posti auto.

La stessa cosa avverrà dall’altro lato della Marina, in via Trossarelli, sino al Borgo. All’inizio della galleria e al Borgo ci sono visibili cartelli che segnalano i cambi di marcia; la Polizia Locale sta intensificando i passaggi in quella zona per notificare e i residenti potranno tranquillamente raggiungere i propri garage sul lungomare della Marina. Vi aspettiamo domani sera per questa gustosa manifestazione che si aprirà con un testimonial d’eccezione, lo chef stellato Mauro Colagreco (3° ristorante al mondo) che domani sarà presente con il suo ristorante Mirazur.