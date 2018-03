Ventimiglia, il 24 marzo appuntamento con lo spettacolo “Viaggiando ad Auschwitz a/r”

Ventimiglia. E’ in programma per le 21 di sabato 24 marzo presso l’auditorium ex S.Francesco di Ventimiglia Alta, la rappresentazione teatrale “Viaggiando ad Auschwitz a/r” proposto alla cittadinanza dalla compagnia il Melarancio di Cuneo per la regia di Luciano Nattino; accompagnamento musicale al clarinetto di Isacco Basilotta.

Lo spettacolo, patrocinato dall’amministrazione civica, ha ricevuto un importante riconoscimento a Milano nel 2014 (Eolo Haward) come migliore spettacolo per ragazzi pur essendo adatto a tutti. Ingresso con offerta libera. Per maggiori informazioni sullo spettacolo ed il cammino realizzato a piedi con il capo-gruppo Gianni Basilotta da Borgo S.Dalmazzo ad Auschwitz , si può consultare il sito www.viaggioad auschwitz.it