Ventimiglia, il 2 agosto il torneo Lilt di burraco spegne dieci candeline

Ventimiglia. Giovedì 2 agosto a Ventimiglia si terrà l’appuntamento estivo per sostenere le attività della sezione locale della Lega Italiana Lotta contro i tumori. Il 10° Torneo di Burraco a favore della LILT organizzato dalla Delegazione LILT di Bordighera in collaborazione con il dermatologo Dott. Giovanni Virno, medico volontario molto attivo negli ambulatori LILT nella Provincia di Imperia, avrà inizio alle ore 21 nei locali della SPES di Ventimiglia in corso Limone Piemonte 63. Seguirà piccolo rinfresco.

Torneo a iscrizione e premi in buoni ristorante della zona. Anche grazie a iniziative come questa è possibile sostenere prevenzione, diagnosi precoce dei tumori, sostegno dei pazienti, assistenza domiciliare, servizio trasporto, sensibilizzare con gli incontri nelle scuole e molto altro.