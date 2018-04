Ventimiglia, il 1°maggio apertura straordinaria per il museo archeologico Girolamo Rossi

Ventimiglia. Il 1°maggio il museo civico archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia, come la maggior parte dei musei e delle aree archeologiche italiane, osserverà una apertura straordinaria dalle 10 alle 13 con prezzo ridotto ed ingresso libero per i giovani visitatori sino ai 13 anni di età.

Alle 11 è in programma una visita guidata al percorso espositivo a cura della dott.ssa Emiliana Martini; nel museo sono esposti centinaia di reperti recuperati in occasione degli scavi ottocenteschi di Albintimilium, in particolare dalla sua necropoli occidentale e dal teatro, ma anche provenienti dal mercato antiquariale, particolarmente florido in quel periodo, favorito dalla scoperta della città romana e dalla presenza straniera stabilitasi in Riviera.

Nella varie sale sono visibili l’insieme delle iscrizioni romane di Albintimilium, che costituiscono uno dei lapidari più grandi di tutta la Liguria, la raccolta di busti, teste e rilievi facenti parte della collezione di Thomas Hanbury, un vasto campionario delle suppellettili ceramiche in uso tra I e II secolo d.C. nella città romana, tra cui coppe, patere, bicchieri, lucerne, olpai, brocche provenienti da varie parti dell’impero, una raccolta di vetri, tra cui spicca una coppa intagliata con figura di ictiocentauro, mostro metà uomo e metà pesce, del III secolo d.C..

Nel piano sotto la terrazza della fortezza si trova il nuovo percorso espositivo dedicato alla storia del sito con le riproduzioni dei documenti e delle antiche vedute e planimetrie della cappella di San Lazzaro, del convento dell’Annunziata e della piazzaforte sabauda con la Ridotta e le sue successive trasformazioni in caserma, prima dei Bersaglieri e poi dell’89 reggimento di Fanteria, presenti anche reperti bellici, testimoni dell’ultimo conflitto mondiale.