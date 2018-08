Ventimiglia, il 17 agosto va in scena lo spettacolo teatrale “Re, regine e… a Palazzo Biancheri”

Ventimiglia. Venerdì 17 alle 21,30 presso lo storico Palazzo Biancheri nella città alta avrà luogo una rappresentazione teatrale del gruppo diretto da Lilia De Apollonia; la serata ha per titolo “Re regine e… a Palazzo Biancheri“. Si svolgerà nella antica nobiliare dimora in via Garibaldi 13; in scena favole e miti insoliti con intervalli di musica etnica.

Lilia e il suo gruppo di attori non solo ventimigliesi, dopo il successo a Vallecrosia, portano qui un programma diverso ed originale, favole di Andersen e miti di lontani paesi diventati veri classici. Molte sono comiche, ironiche , ammalianti, a tratti drammatiche, per un pubblico di ogni età, sono state teatralizzate e sono recitate in costume da ben 11 attori.

L’ingresso è libero come per tutti gli spettacoli che De Apollonia e amici portano da tempo in luoghi archeologici e storici ponentini: la regista e alcuni del gruppo sono insieme da 10 anni ormai. Il musicista della serata è Hirashi, al flauto e al digeridoo; l’ultimo loro successo è stato a Vallecrosia con testi da Eco e De Filippo, al parco dei Valdesi, con 100 persone attente e partecipi.

Gli interpreti saranno, con la stessa organizzatrice: Paola Bruno, Jacopo Colomba, Marco Corradi, Paola Giolli, Tina Iavarone, Gioacchino Logico, Enza Manna, Erica Rotondaro come attrice ospite, poi Graziella Tufo e Amin il bimbo.