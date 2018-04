Ventimiglia, il 15 aprile appuntamento con la corsa goliardica di motorini e scooter

Ventimiglia. Domenica 15 aprile in frazione Porra, presso il ristorante Nico di via De Amicis 6, si terrà la corsa goliardica di motorini e scooter organizzata dall’associazione Lasciadire.

Per l’occasione verrà allestito un circuito per lo svolgimento dell’esibizione goliardica di motorini e scooter denominata “La 20miglia di Ventimiglia“. Il punteggio che decreterà il vincitore sarà valutato in base all’esibizione del mezzo e alla goliardia dei piloti.

Leader indiscusso di questo tipo di eventi: Renzo Piantoni, che da tre anni ha riportato in riviera manifestazioni che hanno divertito grandi e piccini negli anni passati. Per maggiori informazioni Renzo 335376961, Bruno 3293252914, sul Facebook Gruppo Lasciadire o I Like Ravatti.

Orari: dalle 8 iscrizioni, dalle 9 alle 9,30 prove libere , dalle 10 alle 12,30 corsa dei motorini, dalle 14 alle 16,30 corsa scooter, alle 17 premiazione.