Ventimiglia, il 13 aprile alla Biblioteca Aprosiana incontro con lo scrittore Pierpaolo Cervone

Ventimiglia. Venerdì 13 aprile alle 16 il ciclo di incontri “La stampa al Museo”, organizzati da Miriana Rebaudo in collaborazione col MAR di Ventimiglia e l’associazione “Controtempo” si sposta nella sede della Biblioteca Aprosiana, nel Chiostro di Sant’Agostino per incontrare Pierpaolo Cervone che presenterà il suo ultimo libro “Ritorno a Caporetto“.

Giornalista e scrittore appassionato di storia, soprattutto quella italiana del primo Novecento, Cervone è stato per anni caposervizio de “La Stampa” quale responsabile delle edizioni liguri del quotidiano torinese. Intervisterà l’autore Rita Zanolla dell’associazione culturale di ricerca locale “Arlagranda”.

Scritto nel centenario della famosa, e per noi infausta, dodicesima battaglia dell’Isonzo, il volume traccia i profili dei maggiori responsabili della disfatta: i generali Cadorna, Badoglio, Capello e Cavaciocchi. Ma non solo: “Ritorno a Caporetto”, infatti, è anche un libro da leggere camminando nei luoghi dove, alla fine di ottobre del 1917, l’esercito italiano è stato travolto dal nemico e costretto a ritirarsi per 150 chilometri sino al Piave. Un viaggio, quello che propone lo scrittore, che attraversa la storia, oltre a tutti i piccoli borghi sloveni della Valle dell’Isonzo: Plezzo, Tolmino, Volzana e, ovviamente Caporetto, sino allo scontro finale di Vittorio Veneto dove per primi arrivarono i soldati comandati dal generale d’armata Enrico Caviglia, nato e morto a Finale Ligure, di cui Cervone è stato attento biografo.