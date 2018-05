Ventimiglia, il 10 maggio presentazione del libro “Racconti davanti al focolare”

Ventimiglia. Il 10 maggio alle 16.30 presso il salone del chiostro di S. Agostino, nell’ ambito del “percorso culturale per il settantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione italiana”, promosso dalla Spes, verrà presentato il libro di Giovanni Gandolfo “Racconti davanti al focolare”.

“È giunto il tempo che i nonni raccontino ai nipoti le storie vere di uomini e donne che hanno lottato per ridare all’Italia Democrazia e Libertà. Racconti davanti al focolare per unire le generazioni”. Questo l’intento dell’autore, da sempre impegnato ad affermare i valori del vivere civile, e nonno della piccola Beatrice, alla quale nel libro narra venti episodi avvenuti nel ponente ligure durante l’ultima guerra mondiale e la Resistenza. Vicende di persone comuni, piccole storie, che hanno contribuito a far la storia e che è importante ricordare.

Tutta la cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare.