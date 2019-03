Ventimiglia, Fulvio Belmonte protagonista del ciclo di incontri di “Libri al Museo”

Ventimiglia. Termina giovedì 28 marzo alle 16 il ciclo di incontri di “Libri al Museo” organizzato dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia e dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri sezione Intemelia in collaborazione con la Casa Editrice Philobiblon Edizioni.

Protagonista dell’ultimo appuntamento sarà Fulvio Belmonte con il suo recentissimo libro “Ritorno a Verbasco. Figure e paesaggi di una Liguria invisibile” Philobiblon Edizioni. Il volume verrà presentato da Antonio Panizzi, critico e poeta, autore per Philobiblon di due raccolte di saggi e di un volume di poesie. Il libro racconta il ritorno in paese del protagonista dopo un lungo soggiorno all’estero e il suo tentativo di recuperare, attraverso i suoi ricordi e la testimonianza di un personaggio a lui vicino che il paese non ha mai abbandonato, un mondo che il tempo trascorso ha modificato inesorabilmente.

Con un stile elegante e preciso l’Autore ci consente di specchiarci nel passato recente di un paese dell’entroterra ponentino, descritto con vivacitá e forza di rappresentazione, evidenziando la differenza fra quel mondo di ieri, legato soprattutto alle attivitá agricole, e quello di oggi. Belmonte ha pubblicato con Philobiblon “Contadini senza terra” e nel 2018 ha vinto il Premio letterario Cittá di Ventimiglia con il romanzo “La casa sull’acqua”.