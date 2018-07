Ventimiglia, dal Forte dell’Annunziata occhi al cielo per l’eclissi di Luna e di Marte

Ventimiglia. Dalla splendida terrazza del Forte dell’Annunziata a Ventimiglia sarà possibile seguire i due eventi astronomici più attesi dell’anno: l’eclisse di Luna e Marte al suo massimo splendore.

Dalle 21:15 alle 24 i telescopi dell’associazione Stellaria, promotrice insieme al Comune di Ventimiglia dell’evento, saranno a disposizione del pubblico per seguire l’eclisse totale di Luna e ammirare Marte.

Tra le luci del crepuscolo si potrà vedere apparire una Luna già parzialmente eclissata. La fase di totalità sarà tra le 21:30 e le 23:13, mentre il massimo dell’eclissi è previsto alle 22:22. La Luna non scomparirà del tutto ma apparirà fioca e rossa offrendo uno spettacolo senza pari. Per quanto le eclissi lunari non siano estremamente rare negli ultimi anni quelle visibili dall’Italia non sono state molte e inoltre quella di venerdì sarà la più lunga di tutto il Ventunesimo secolo.

Ma a rendere davvero speciale la sera di Venerdì sarà la contemporaneità con un altro grande evento astronomico. Poco più in basso rispetto alla Luna brillerà Marte che proprio il 27 sarà in opposizione: mai così brillante e vicino alla Terra dal 2003 ad oggi.

Durante la serata:

Osservazioni ai telescopi

Proiezione della Luna ripresa in diretta dal telescopio

Interventi con proiezioni e spiegazioni: 22:20 – Le eclissi di Luna, 23 – Marte, mai così vicino dal 2003

L’evento fa parte del progetto “Al Confine… del Cielo 2018″ realizzato con il patrocinio del comune di Ventimiglia. Partecipazione Libera, non occorre prenotazione. Info: Associazione Stellaria – www.AstroPerinaldo.it