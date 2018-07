Ventimiglia, dal 28 luglio al 18 agosto la mostra “I miracoli eucaristici nel mondo”

Ventimiglia. Apre la mostra “I miracoli eucaristici nel mondo”, promossa dall’Azione Cattolica Parrocchia N.S. Assunta Cattedrale Ventimiglia sabato 28 luglio alle 17, presso la parrocchia Cattedrale di Ventimiglia.

Sarà presente il parrocco, i soci e quanti vorranno assistere all’apertura della mostra che resterà visibile in Cattedrale dal 28 luglio al 18 agosto. L’esposizione sui miracoli eucaristici, che è stata allestita in tutti i 5 i continenti, in 10 mila parrocchie solo negli Stati Uniti, e nei Santuari di Fatima, Lourdes e Guadalupe, è stata ideata e realizzata da Carlo Acutis, morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante il 12 ottobre 2006, dopo aver offerto le sue sofferenze al Signore per la Chiesa e per il Papa, e perché “la mia anima vada dritto in Paradiso”.

La scuola, la passione per l’informatica – per la quale aveva una straordinaria attitudine e che considerava un mezzo efficacissimo per l’evangelizzazione –, la simpatia, i molteplici interessi – dagli animali ai film polizieschi – hanno reso la vita di Carlo, oggi Servo di Dio, simile a quella dei coetanei, pur arricchita da una spiritualità profondissima e rara. Fu ammesso alla Prima Comunione a soli 7 anni per la sua maturità e per la consapevolezza della natura del Sacramento; la breve esistenza di Carlo Acutis è stata segnata infatti dalla particolare e profonda devozione dei confronti dell’Eucaristia, unita ad un profondo amore per la Santissima Vergine, che onorava quotidianamente recitando il Santo Rosario: fin da bambino, ha partecipato alla Santa Messa ogni giorno e si intratteneva davanti al tabernacolo nell’Adorazione Eucaristica.

La fase diocesana del processo di beatificazione di Carlo Acutis si è conclusa il 24 novembre 2016 alla presenza dell’arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola; l’iter per l’“onore degli altari” prosegue ora a Roma, presso la Congregazione per le Cause dei Santi.