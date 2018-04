Ventimiglia, continua la festa delle donne al Museo Girolamo Rossi

Ventimiglia. Settimana conclusiva de il “Museo in rosa”, serie di eventi dedicati alle donne con sede al Museo Rossi e al Forte dell’Annunziata. Le iniziative sono state organizzate dallo stesso Museo in collaborazione col Comune di Ventimiglia, la Fondazione Livio Casartelli-Ippolita Perraro, il Museo Daphnè di Sanremo, l’Associazione Controtempo, la Delegazione Ligure dell’AIDDA, la Sezione di Sanremo della LILT.

Il 6 e l’8 aprile il museo offrirà l’ingresso gratuito a tutte le visitatrici con visita alle due Sezioni del Museo (Archeologica al primo piano e la nuova al piano sottostante la terrazza) per ripercorrere la ricca storia del comprensorio intemelio. Venerdì 6 aprile, alle 14.30, appuntamento davanti all’Ufficio Turismo in via Roma/Lungo Roia per una camminata dalla città bassa fino al Forte dell’Annunziata attraverso il centro storico con visita guidata al Museo (ingresso gratuito per le donne).

Sabato 7 aprile, alle 16, presso la sala “Emilio Azaretti”, presentazione del libro Continuamente Donna, a cura della Consigliera alle Pari Opportunità della Provincia di Imperia Laura Amoretti e con l’intervento di alcune delle autrici che hanno collaborato all’iniziativa.

Domenica 8 aprile, alle 11, presso la sala “Emilio Azaretti”, conferenza a cura di Claudio Battaglia, LILT, su Tumore al seno dalla Prevenzione a … “La Rinascita”. Domenica 8 aprile, alle 18, presso le Sale espositive del nuovo percorso, sfilata a cura dell’Atelier Raptus & Rose, La Donna rifiorita, in collaborazione con l’Associazione Controtempo.

Per informazioni: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, Via Verdi 41, 18039 Ventimiglia, 0184 351181, museoventimiglia@gmai.com/www.marventimiglia.it.