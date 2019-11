Ventimiglia, conferenza sul tema “Centro e periferia: movimenti di artisti, committenti e opere d’arte” con Valentina Fiore

Ventimiglia. Giovedì 21 novembre alle 16, Valentina Fiore, storica dell’arte e direttrice del Museo di Nervia, presso l’Antiquarium dell’Area Archeologica di Nervia in Corso Genova 134, parlerà di “Centro e periferia: movimenti di artisti, committenti e opere d’arte”.

Fin dal pioneristico studio di Enrico Castelnuovo e Carlo Ginzburg è emerso con forza come l’analisi dei rapporti tra centro e periferia potessero gettare nuova luce e conferire nuove prospettive sulla dinamica storica artistica. È stato così ampiamente dimostrato come il nesso centro/periferia non può essere visto come un rapporto invariabile tra innovazione e ritardo, ma al contrario, specie per le aree di frontiera, si può parlare di un rapporto mobile, soggetto a brusche accelerazioni e tensioni, legate a modificazioni politiche e sociali, oltre che artistiche.

Anche la Liguria dell’estremo ponente ligure non sfugge a tale analisi: attraverso l’esposizione di casi che focalizzano l’attenzione su artisti, committenti e opere si cercherà di delineare un quadro di riferimento per l’età moderna. Si ricorda che gli incontri sono aperti a tutti ad ingresso libero e senza obbligo di prenotazione.