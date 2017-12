Ventimiglia, concerto di fine anno con le musiche di Chopin, Beethoven e Liszt

Ventimiglia. Un “Concerto di fine anno “ con musiche di F. Chopin , L.V. Beethoven e F. Liszt : sono alcuni ingredienti dell’ultimo evento culturale del 2017 della programmazione natalizia “ A Ciassa de Deinà” realizzata dal Comune di Ventimiglia e che si svolgerà sabato 30 dicembre alle ore 15.00 presso il nuovo Salone Sant’Agostino in via Cavour dove si esibirà il pianista Alessandro Mercando.

Alessandro Mercando si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti presso il Conservatorio “ G. Verdi” di Torino. Parallelamente, ha condotto gli studi universitari in filosofia, sino al dottorato in filosofia della musica, conseguito con lode e menzione in cotutela fra l’Ecole Doctorale della Sorbona di Parigi e l’Università di Torino. Si è perfezionato all’École Normale “A. Cortot” di Parigi dove ha ottenuto il Diplôme Supérieur d’Enseignement e il Diplôme Supérieur d’Exécution. Ha frequentato l’Internationale Sommerakademie Mozarteum di Salisburgo, successivamente l’Académie d’été di Nizza. Ha inoltre conseguito nel 2010 presso la Haute Ecole de Musique di Ginevra il Diplôme de Soliste con lode e menzione.

Attualmente, insegna pianoforte al Liceo Musicale di Aosta.

Si esibisce con regolarità in concerti in Italia, Francia e Svizzera, nell’estate 2015 ha svolto, su invito, una tournée di concerti e una masterclass in Cina, nella metropoli di Chonqing. Si è esibito con la violinista Monica Spatari al castello “Sarriod de la Tour”, presso Aosta, ha accompagnato inoltre la soprano Arianna Donadelli in due concerti .