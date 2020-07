Ventimiglia, “Con la resistenza”. Presentazione libro di Sergio Favretto

Ventimiglia. La missione Youngstown dell’Office of Strategic Service sbarcò in Ligura nel febbraio 1944 e venne paracaduta in Piemonte nel novembre 1944. Operò fino alla Liberazione sulla costa ligure, nel Monferrato e a Torino. Il presente saggio ricostruisce l’attività della missione proprio in Liguria, con i ruoli di Giancarlo Ratti, di Carlo Braschi, di Giansandro Menghi e di Alfredo Ferrato. Vengono illustrati, con documenti e notizie inediti, i rapporti fra le organizzazioni di intelligence alleate e le formazioni partigiane. Viene inoltre presentata la mappatura, con schizzi e grafici, dell’intera ricognizione fatta dalla missione italo-americana per inventariare le postazioni e gli armamenti tedeschi, località per località, lungo tutta la costa ligure. Il libro è inserito nella decina esaminati nella sezione saggistica del Premio Viareggio 2020.

SERGIO FAVRETTO, nato a Casale Monferrato nel 1952, avvocato e giudice onorario al Tribunale di Torino, è autore di testi di diritto amministrativo e penale, di saggi sulla tutela delle opere d’arte. Accanto alla pofessione di avvocato, ha da sempre coltivato la ricerca sulla storia contemporanea e la Resistenza italiana; in quest’ambito ha pubblicato: Casale Partigiana (1977), Giuseppe Brusasca: radicale antifascismo e servizio alle istituzioni (2006), Resistenza e nuova coscienza civile (2009), La Resistenza nel Valenzano. L’eccidio della Banda Lenti (2012) e Fenoglio verso il 25 aprile (2015). Nel 2017, in questa medesima collana, ha pubblicato il volume Una trama sottile. Fiat: fabbrica, missioni alleate e Resistenza.