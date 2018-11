Ventimiglia, Babbo Natale arriva al party shop Fuori di festa

Ventimiglia. Sabato 8 dicembre il party shop Fuori di festa, in previsione del natale, organizza una festa dedicata a grandi e piccini. I più piccoli avranno la possibilità di consegnare la loro letterina a Babbo Natale e di gustare una buona merenda offerta dalla pasticceria Cora.

Fuori di festa, inoltre, mette a disposizione il proprio salone per festeggiare compleanni e feste di ogni genere e ospitare riunioni. Appuntamento in via Scalo merci 1f. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Serena che sarà felice di rispondervi al 346 619 7941.