Ventimiglia, Anna Parodi a “La stampa al Museo”

Ventimiglia. Sabato 26 maggio, alle 18, il ciclo di incontri “La stampa al Museo”, organizzati da Miriana Rebaudo in collaborazione col MAR di Ventimiglia e l’associazione “Controtempo” si sposta nell’isola pedonale di via Hanbury per incontrare Anna Parodi che presenterà il suo libro Un bacio al Porto Antico, pubblicato dall’editore Frilli nel corso del 2006.

L’evoluzione della letteratura “rosa”, da Liala alle sfumature hard, è il tema con cui si chiude la seconda edizione de La stampa al Museo. L’appuntamento, alle 18 nell’isola pedonale di via Hanbury, sarà con Anna Parodi, giornalista e critico cinematografico.

Laureata in Lettere con una tesi su Giorgio Scerbanenco e il giallo italiano, ha lavorato per quindici anni nella redazione cultura e spettacoli del Corriere Mercantile. Attualmente insegna (è docente di Lettere presso la scuola media Barabino di Genova) ma scrive anche romanzi e novelle “al femminile”. Anna Parodi ha pubblicato per la Fratelli Frilli editori il romanzo “Un bacio al Porto Antico” mentre una serie di racconti è apparsa in diverse antologie, fra cui “Irresistibili bastardi”. Collabora alle riviste “Intimità” e “Confidenze”. Con il Gruppo ligure critici cinematografici organizza e conduce gli incontri della “stanza del cinema” a palazzo Ducale. Ha fatto parte di diverse giurie di festival cinematografici e scrive recensioni di film per CineCriticaWeb. La intervisterà Alessandra Pieracci, de La Stampa. Al termine dell’incontro, ci si saluterà con una bicchierata.

