Ventimiglia. Prende il via martedì 9 gennaio alle ore 15.30, nella sede dell’Unitrè di Ventimiglia ( via Sottoconvento 84) il 1° corso di conversazione in lingua inglese con la docente Danila Foresti.

Gli argomenti di conversazione proposti sono i più vari, dalla cronaca all’arte dalla cucina ai costumi. I temi ( subjects) si svilupperanno in 8 lezioni tra gennaio e febbraio 2018.

Per maggiori informazioni: tel. 0184 34692.