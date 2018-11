Ventimiglia. Sabato 24 novembre alle 15,30, in occasione del 55° anniversario della fondazione, il Lions Club Ventimiglia incontra la cittadinanza proponendo la conferenza “Non si va lontano se non si fa qualcosa per gli altri”

Appuntamento presso la Biblioteca Civica Aprosiana in piazza Bassi, 1 a Ventimiglia.