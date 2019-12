Ventimiglia. Mercoledì 4 dicembre alle 16 in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti presso la biblioteca civica Aprosiana in via Bassi 1 si terrà la conferenza “Un mare di plastica” di Daniela Lantrua, Legambiente Valle Argentina, e Federico Borromeo, direttore Legambiente Liguria.