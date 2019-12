Ventimiglia. Sabato 7 dicembre alle 17 presso biblioteca civica Aprosiana in piazza Bassi 1 si terrà la festa de La Voce Intemelia con la presentazione del libro “Storie di grazie e devozione. Gli ex voto del santuario N.S. delle Virtù in Ventimiglia, cenni storici e devozionali”.

Seguiranno le presentazioni U Berriun 2019 e Armanacu Ventemigliusu 2020.