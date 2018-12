Ventimiglia, al teatro comunale va in scena lo spettacolo “Moi” del gruppo P.E.N.E.L.O.P.E.

Ventimiglia. Venerdì 14 dicembre alle 21 al Teatro Comunale di Ventimiglia, andrà in scena il monologo teatrale “Moi”, interpretato dalla nota attrice Lisa Galantini, con la regia di Alberto Giusta e realizzato dall’associazione ne culturale “Le rêve et la vie” in collaborazione con la fondazione Luzzati – Teatro della Tosse di Genova.

Lo spettacolo, dedicato alla complessa e rivoluzionaria figura della scultrice Camille Claudel, è frutto delle ricerche appassionate dell’autrice Chiara Pasetti, studiosa di letteratura francese e critica letteraria del Sole 24 Ore, sulla vita di questa artista affascinante e geniale, internata dalla famiglia in ospedale psichiatrico e a lungo ricordata solo come allieva e amante del grande scultore Auguste Rodin o come sorella dello scrittore Paul Claudel.

Una vicenda struggente, di passione, talento e abbandono, che Chiara Pasetti delinea nel suo libro “Mademoiselle Camille Claudel e Moi”, che brevemente presenterà a introduzione dello spettacolo.

La serata, a ingresso libero, è promossa dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ventimiglia, in collaborazione con l’associazione P.E.N.E.L.O.P.E. Donne del ponente per le pari opportunità, come evento conclusivo del progetto “Interventi a contrasto della violenza di genere”, che ha permesso di realizzare a Ventimiglia lo sportello d’aiuto per le vittime di violenza.

Tutta la cittadinanza è invitata a quest’appuntamento con “una donna fragile e straordinaria”, che non riusciremo più a dimenticare.