Ventimiglia, al museo Girolamo Rossi la presentazione de “Il mondo di Bicknell nella Valle delle Meraviglie e dintorni”

Ventimiglia. Giovedì 26 luglio, alle 15, al Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia in collaborazione con la Fondazione Livio Casartelli – Ippolita Perraro, verrà presentato in anteprima, il volume “Il mondo di Bicknell nella Valle delle Meraviglie e dintorni”, di Danila Allaria e Ivano Ferrando, edito dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con le Edizioni Alzani di Pinerolo.

L’opera, realizzata sia per i testi, sia per le immagini, dai due autori, coniugi dalla forte passione per l’ambito naturalistico e storico, descrive con doviziosa cura, grazie anche al curatissimo impianto iconografico, i luoghi che Clarence Bicknell fra fino 800 e inizio 900 ha reso famosi in tutto il mondo, sia per le bellezze paesaggistiche e naturalistiche, sia per l’immenso patrimonio storico-culturale costituito dalle migliaia di graffiti rupestri realizzati intorno al santuario del monte Bego nella preistoria e protostoria.

La presentazione, che si inserisce nelle celebrazioni promosse dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri per ricordare il centenario della morte di Clarence Bicknell avvenuta a Casterino il 17 luglio 1918, sarà introdotta da Daniela Gandolfi del MAR di Ventimiglia insieme ad Armando Bosio, Presidente della Fondazione Livio Casartelli – Ippolita Perraro che ne ha permesso la pubblicazione grazie al suo contributo al Museo di Ventimiglia. Nell’occasione gli Autori consegneranno al Museo un suggestivo filmato da loro realizzato nella Valle delle Meraviglie e Monte Bego che rimarrà a disposizione dei visitatori del Museo nel percorso espositivo al piano sottostante la terrazza del Forte dell’Annunziata. L’incontro si concluderà con un breve intervento musicale di Lara Ferrando al violoncello che proporrà alcune Suite di Johann Sebastian Bach.