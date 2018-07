Ventimiglia, al Museo del Mare visita guidata con degustazione di un sorbetto al limone

Ventimiglia. Domenica 29 luglio, dalle 18 alle 20, al MAR di Ventimiglia si svolgerà un evento particolare e intrigante: “Sorbillum glaciatum, un gelato al limone per nutrire la cultura”, organizzato nell’ambito delle iniziative Simuve tour, con bus navetta gratuito dal centro di Ventimiglia.

Una visita guidata a cura dello staff del Museo, racconterà la storia dell’alimentazione dall’epoca greca a quella romana, attraverso la lettura di alcuni reperti rari esposti nel percorso archeologico del Museo Civico, che testimoniano l’importanza e la diffusione di alcuni cibi e bevande: dalle coppe in ceramica alle decorazioni in terracotta raffiguranti cortei dionisiaci, dalle sculture di Dioniso ai rilievi legati alla festa della vendemmia, dalle anfore sino al tesoro più prezioso presente nel Museo, la coppa in vetro con ictiocentauro.

Per rinfrescare il pomeriggio estivo sarà offerto a tutti i partecipanti un gelato al limone che renderà la visita sicuramente più gustosa.