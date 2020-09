Ventimiglia, al Forte dell’Annunziata appuntamento con il convegno “Ferme ma attive, diari di donne in quarantena”

Ventimiglia. Domani, sabato 12 settembre, alle 15 presso il Forte dell’Annunziata si terrà il convegno organizzato dalla sezione Ventimiglia Porta d’Italia dell’associazione Fidapa B.P.W. Italy, con il patrocinio del Distretto Nord Ovest e del Comune di Ventimiglia.

Il convegno è la conclusione del lavoro “Diari di donne in quarantena”, che racchiude testimonianze, foto, racconti arrivati da tutta l’Italia e raccolti in un volume che verrà distribuito gratuitamente a tutte coloro che hanno offerto il proprio contributo. Interverranno al convegno Stefania Gibelli, Infermiera professionale presso reparto UTIC cardiologia Sanremo, Gigliola Bassoli Coppo(socia sez Ventimiglia Porta D’Italia) ideatrice del progetto “Mascherine d’autore” che ha contribuito notevolmente al progetto “Fondo di Solidarietà del comune di Ventimiglia”, Tonegutti Sara, presidente del “CAV- Centro di Aiuto alla vita”, Sanremo-Taggia, la dottoressa Tiziana Fraterrigo (socia sezione Monza Brianza) medico del pronto soccorso, e la dottoressa Lisa Manuello(socia sezione Ventimiglia)psicologa, psicoterapeuta in comunità minorile e casa di riposo con pazienti affetti da Alzheimer e demenza senile.