Vallecrosia. Verrà rinviato per motivi di salute di alcuni attori lo spettacolo teatrale che doveva andare in scena domani 5 gennaio alle 21 al Centro Polivalente di Vallecrosia nell’ambito delle manifestazioni Natalizie “ Streghe, tarocchi e misteri”, della compagnia teatrale Teatro 2 punto zero di Bordighera.

Lo spettacolo verrà recuperato nel periodo di Carnevale. “La compagnia si scusa con l’amministrazione della Città di Vallecrosia ed i tanti appassionati”.