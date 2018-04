Vallecrosia, “La passione nella Sabbia” alla Casa Valdese

Vallecrosia. La ‘Passione nella sabbia’ vi porta un adattamento creativo della storia biblica della Pasqua. Viene messa in luce la storia tra Dio e la sua creazione, tanto da far risaltare il filo rosso che percorre le Scritture: la passione di Dio per l’essere umano.

Il tutto, in un modo alquanto originale: con la passione per la sabbia.

Immanuel Boie è un artista della sabbia, nel senso che cosparge di sabbia una scatola luminosa e ci disegna dentro – con la sabbia. Questa speciale modalità artistica non tocca solo le anime più emotive. Resterete incollati alla sedia col fiato sospeso durante i 45 minuti di questa performance molto originale.

L’ “arte nella sabbia” portata da Immanuel è presentata su youtube o in TV, ma è un’esperienza speciale particolarmente dal vivo! Spargendo sabbia su una scatola illuminata, egli traccia delle linee scure e delle superfici sfumate. In esse egli disegna con le dita e rimuove dove necessario la sabbia. Perciò si ottengono immagini fluide e disegni che scorrono l’uno nell’altro. Non è salvabile – alla fine della rappresentazione, la sabbia sparisce in una scatola. E’ una cosa da sperimentare!