Vallecrosia, “Habana Soul”: serata latina da Erio

Vallecrosia. Il 7 luglio va in scena da Erio Ristorante, in via Roma 108, un evento latino. Il programma della serata prevede dalle 19 animazione con balli latinoamericani in prima serata, bachata, salsa, merengue, zumba, reggaeton.

Dalle 20.30 prende il via il concerto del Gruppo Latino. Per l’occasione a soli 15 euro l’aperitivo comprenderà un drink più otto sfiziose prelibatezze proposte dagli chef: sardine fresche, gnocco fritto, pizza e focaccia alla pala, pennette con pomodoro fresco e basilico, spiedino caprese, riso venere con verdurine, cozze. A seguire cena alla carta o pizza.