Vallecrosia, continua la rassegna “Libri di Primavera” con il volume di Bruno Dantilio

Vallecrosia. Al fine di promuovere il territorio e la cultura del Ponente Ligure, il Comune di Vallecrosia e l’assessorato alle pari opportunità continua la rassegna “Libri di Primavera”.

Il 27 aprile toccherà al volume di Bruno Dantilio con “La donna che leggeva Grand Hotel”, presentato da Gino Buzzone. Il 4 maggio concluderà il ciclo letterario Laura Marvaldi con “Maddalena e il mondo oltre gli ulivi”, presentato da Laura Amoretti, consigliera di parità della regione Liguria.

Anche questi incontri culturali, come quelli che li hanno preceduti, si terranno, nelle giornate di venerdì, alle 17,30 presso la sala polivalente comunale G. Natta sita in via Colombo (Solettone sud). L’ingresso è gratuito e libero a tutti.