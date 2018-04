Vallecrosia, concerto d’archi nella rassegna “Primavera in musica”

Vallecrosia. Domenica 15 aprile alle 16,30 presso la Sala Polivalente “G. Natta” di Vallecrosia, il Comune di Vallecrosia e l’Associazione Musicale “G. B. Pergolesi” hanno il piacere di invitare la popolazione ad un particolare concerto nell’ambito della rassegna “Primavera in Musica”.

Vallecrosia, città della Famiglia, ospiterà un gruppo di archi e voce composto interamente dai membri di una famiglia. I Rigotti sono madre, padre e 4 figli che ci presenteranno musiche di Bach, Mozart, Boccherini, Vivaldi, Brahms, Schubert e Schumann.

Al violino: Virginia (16 anni), Letizia (14 anni), Elio (10 anni)

Alla viola: Augusto, il papà

Al violoncello: Veronica, la mamma

Voce: Diletta (6 anni)

Con questo concerto si conclude la XIV rassegna “Primavera in Musica” che vi dà appuntamento per la prossima primavera.